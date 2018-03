Araçatuba: entidades e moradores pressionam prefeito sobre buracos

O grupo se reuniu ontem com representante do Ministério Público para discutir a situação e decidiu chamar o prefeito para uma sabatina, para explicar os motivos pelos quais os buracos não foram tapados. "Estamos preocupados porque a imagem da cidade está sendo desgastada", diz o presidente da Associação Comercial e Industrial de Araçatuba (Acia), Wilson Marinho da Cruz. Segundo ele, a distribuição de adesivos com a frase "Visite Araçatuba Antes que Acabe" - uma das campanhas promovidas pelos moradores - causa prejuízos econômicos. "Já houve investidores que se afastaram da cidade."

Em entrevista à TV local, o prefeito disse ser vítima de perseguição e preconceito racial. "Está ocorrendo perseguição, porque sou filho de negro e de nordestino pobre." Para Sério, o movimento dos moradores é uma campanha dos "ricos" contra sua administração. Ele disse não ter feito a pavimentação antes porque a Justiça impediu o uso da verba destinada. / CHICO SIQUEIRA, ESPECIAL PARA O ESTADO