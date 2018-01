Ar seco deixa Campinas em alerta no 39º dia sem chuva

CAMPINAS - A Coordenadoria Regional da Defesa Civil em Campinas (SP) decretou estado de alerta no município hoje por causa da baixa umidade do ar. O alerta ocorre quando o índice de umidade fica abaixo de 20%. Segundo informou o coordenador regional da Defesa Civil, Sidnei Furtado, hoje, quando o município registrou o 39º dia sem chuva, o índice era de 18%.

"Na semana passada já estávamos em estado de atenção, a situação só não está pior porque neste ano deflagramos a Operação Tolerância Zero Contra Queimadas", afirmou Furtado. A força-tarefa que envolve vários órgãos e secretarias municipais e parcerias com a iniciativa privada já notificou 650 proprietários de terrenos este ano.

Os donos de áreas que não fazem a limpeza de seus terrenos estão sujeitos a autuações, notificações e multas de até R$ 4 mil (ou R$ 8 mil em caso de reincidência). De cem a 150 focos diários registrados em estiagens severas no histórico da Defesa Civil, o número caiu para 20 a 25 focos diários no município até este momento do período considerado mais crítico, de julho a setembro.

Curitiba. A umidade relativa do ar em Curitiba chegou hoje a 23,3% por volta das 15 horas, praticamente no mesmo instante em que a temperatura alcançava 30,4 graus. Apesar do baixo índice, a Secretaria Municipal da Saúde não chegou a observar alteração no número de pacientes atendidos com problemas no aparelho respiratório.

Com exceção do litoral, praticamente todo o Estado teve umidade relativa do ar inferior a 30%, considerado como estado de atenção pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Mas, em algumas estações, o nível chegou ao grau de alerta - inferior a 20%. Em Assis Chateaubriand, no oeste do Paraná, o índice chegou a 17,6%. Em Toledo, o Instituto Tecnológico Simepar mediu 18%.