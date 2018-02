Ar polar derruba temperaturas no Sul Uma massa de ar polar no Sul derrubou as temperaturas no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. O Instituto Nacional de Meteorologia registrou temperatura mínima em Bagé de 8,4°C em pleno verão. A cidade catarinense de Urupema registrou mínima de 5,4°C. Em Curitiba, o dia de ontem foi nublado, frio e chuvoso. Às 13h, a temperatura era de 17°C. Não há previsão de calor forte até amanhã.