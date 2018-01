Ar-condicionado quebrado durante apagão deixa Masp fechado

O Museu de Arte de São Paulo (Masp), localizado na Avenida Paulista, região central da cidade, está fechado para visitação nesta sexta-feira, 13, em razão de um problema no sistema de ar-condicionado, causado pelo blecaute na noite de terça-feira. O museu será reaberto amanhã, a partir das 11 horas.

Segundo a assessoria de imprensa, as pessoas puderam visitar o museu sem pagar entrada na quarta e na quinta-feira devido ao dano causado no equipamento.

A assessoria informou ainda que o serviço orçado em aproximadamente R$ 50 mil será repassado à concessionária Eletropaulo. O museu enviará para a empresa um relatório com as notas fiscais, detalhando as despesas.

As obras de arte expostas no Masp não sofrerão nenhum dano porque existe um sistema de ventilação no local, que permite manter a temperatura correta.