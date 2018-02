Ar-condicionado de aeroporto pifa no Rio de 37°C No dia em que os termômetros no Rio atingiram 37°C, passageiros sofreram no Aeroporto Santos Dumont, no centro. O sistema de ar refrigerado pifou. Climatizadores e ventiladores foram espalhados em vários setores, mas não adiantou. O calor foi insuportável para quem circulou pelo aeroporto. Um defeito em uma peça provocou a paralisação do sistema central.