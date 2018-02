''Aqui você olha e vê cidade, cidade, cidade''

Bairros. No típico roteiro paulistano, comeu no Mercado Municipal e na Vila Madalena, caminhou pelo centro, passeou por Paulista e Oscar Freire e foi ao Masp. Mas se diz encantada mesmo com o centro. "A Catedral (da Sé) é muito bonita. Amei as ruas de paralelepípedos, as lojinhas e as lanchonetes... E toda a desordem das ruas do centro."

Dimensão. Para Francisca, o que mais diferencia São Paulo de Santiago é o tamanho. "São cidades similares, muito urbanizadas e ativas, com cultura, movimentação financeira, vida noturna", compara. "Mas aqui você olha em todas as direções e vê cidade, cidade, cidade! Um horizonte infinito de cidade."

Tom. Ela também se impressionou com as cores, o "ouro acinzentado" dos edifícios. Para Francisca, a música que mais combinaria com São Paulo teria mistério e sabor sul-americanos e uma batida urbana e agressiva.