'Aqui vai ser a capital do mundo na Copa'

"Gosto de toda Itaquera, fui criado e cresci aqui. Conheço todo mundo e todo mundo conhece a gente", afirma o sambista Leandro Alves Martins, de 61 anos, o seu Leandro. Ele carrega o bairro da zona leste até no sobrenome - e empresta o seu nome à escola de samba local.

Nascido em Duartina, no interior do Estado, seu Leandro foi com os pais para o bairro quando tinha só 1 ano. Viu todas as transformações e une a nostalgia dos tempos de juventude com a expectativa pela construção do estádio do Corinthians, seu time do coração. "Itaquera vai ser a capital do mundo na Copa. Tenho orgulho disso."

Do passado, seu Leandro tem na memória os campos de futebol e as lagoas onde pescava traíras - hoje ocupadas por avenidas. "Mudou bastante."