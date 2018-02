'Aqui no albergue a maioria é trabalhadora' "Eu já sabia que ia acontecer esse preconceito. É igual ao caso do metrô de Higienópolis", diz o eletricista Luís Carvalho, de 40 anos. Ele acabou de fazer um curso técnico de três meses, gratuito e com passagem de ônibus paga pela Prefeitura, e diz que foi contratado para trabalhar nas obras do estádio do Corinthians em Itaquera. Mas ainda não tem recursos para pagar o próprio aluguel e vive há quase seis meses no Albergue Cor.