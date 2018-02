Aqui era o lugar da ''caipirada'', diz ator

Quando chegou a São Paulo em 1971, aos 20 anos, foi, estranhamente, no centro da cidade que o ator Umberto Magnani encontrou o lugar que mais recordava sua Santa Cruz do Rio Pardo (no interior do Estado) natal. "No centro você tinha a padaria, o boteco, o barbeiro, o açougue, tudo pertinho. E, apesar de demorar um pouquinho mais do que no interior, uma hora você acabava conhecendo todo mundo", explica.

Também era ali que a "caipirada" se reunia para ir ao Cine Ritz ou aos teatros do Bexiga. Magnani aproveitava o horário de almoço na concessionária Simca Chambord para ir à Rádio Nacional. "Foi no centro que comecei minha vida na capital. Morei na Caio Prado e trabalhei no Teatro de Arena. Até hoje, minha agência bancária é no centrão", conta.