'Aqui deveria haver exposições, saraus...'

Presidente de associação que leva o nome do museu, seu Sylvio não titubeia ao eleger o pedacinho da cidade que mais ama: a Praça Memória do Jaçanã, na Vila Nilo, no distrito eternizado pela música Trem das Onze, de Adoniran Barbosa (1910-1982). "Fui eu quem deu o nome. Deveria ser usada para lançamento de livros, exposições, saraus..."

Ele defende a construção de uma área coberta ali - para a realização dos eventos - e a existência, em cada bairro de periferia, de uma instituição de preservação da memória local. / CAMILA BRUNELLI

História: Praça Memória do Jaçanã, perto da Avenida Antonio César Neto, foi batizada por fundador de museu