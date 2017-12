Aquele lugar

Os colonos do espaço vão pra não voltar e, enquanto cientistas discutem o assunto com a Nasa nos próximos 30 anos, nada impede que leigos interessados em mandar uns e outros praquele lugar tomem a iniciativa de sugerir nomes para a missão no espaço. O caro leitor pode - e deve - participar dessas indicações, mas talvez seja bom deixar passar as eleições para não partidarizar sua lista de candidatos à viagem de ida a Marte. Anota aí direitinho, depois a gente conversa!

Faltam só 9 dias para o Brasil mudar de assunto. Passa rápido!

Pegou mal

Repercutiu muito mal no Partido Verde a participação de Chico Buarque no Horário Eleitoral Gratuito na TV dizendo que "a Dilma não fala fino com Washington". Marina Silva foi a primeira a chiar: "Qual o problema de falar fino?"

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Turma do funil

"Quando eu era da oposição e saía de um corpo-a-corpo "meio grogue", culpavam a bebida." LULA, comentando o incidente da suposta agressão a José Serra no Rio.

Risco cirúrgico

Serra não dorme direito há duas noites, preocupado com as despesas médicas que teve no Rio. Será que seu plano de saúde vai pagar por aquela tomografia computadorizada? Não sei, não, viu!

A que ponto chegamos

Enquanto por aqui o pau comia na campanha eleitoral, o ministro da Defesa, Nelson Jobim, estava em Washington para dar um basta à ação da Otan no Atlântico Sul. Pode?

Me dá um dinheiro aí

Está reaberta a temporada de caça a doadores de campanha dos presidenciáveis. Isso quer dizer o seguinte: vai acabar sobrando pro Eike Batista de novo!

Dona Sarkô

A primeira-dama Carla Bruni não caiu em desgraça junto com o marido perante a opinião pública. Os franceses estão mais na bronca com a mãe do Sarkozy. Só se fala dela nas ruas de Paris!

Dúvida cruel

Elba Ramalho está indecisa! Eleitora de Marina Silva, a cantora não sabe ainda como ficar neutra no segundo turno: "Eu posso votar no Plínio?"

Fim do Mundo News

Deixa ver se entendi: Barack Obama pediu à Corte americana para manter a proibição de gays no serviço militar, é isso? Como é que pode?!