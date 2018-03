Aquele Joãozito

"Joãozito pegava o jornal e ficava perguntando ao pai o nome das letras. Ou os números pintados nos trens que passavam. O Florduardo achava uma graça, comprou lápis de cor e papel, fez assinatura do almanaque Tico-Tico. Quando abrimos os olhos, o Joãozito estava lendo e dando notícia de tudo. Tinha só 4 anos, um fenômeno."

Daí a pouco estava fazendo um jornalzinho. Desenhava as pessoas, o Juca Bananeira, que depois virou personagem de histórias suas. A avó guardava os jornaizinhos, mas um dia houve uma inundação - e foi assim que ficamos sem conhecer o jornalista Guimarães Rosa.

"Brincava sozinho. Fazia uma fieira de sabugos de milho, formando carros de boi. Ou bichinhos de chuchu, principalmente bois, sua mania. E os gatos! Adorava! Basta dizer que não estava presente quando a filha Vilma teve o primeiro filho: sua gata predileta também estava dando à luz a primeira ninhada."

Outro brinquedo era de missa. Improvisava uns paramentos, ajeitava o altar e convocava os fiéis - meninos das vizinhanças. Foi coroinha na igreja de São José, em Belo Horizonte. E durante a vida inteira carregava um terço, rezava em todo lugar, na rua até, em tempo de ser atropelado.

"Joãozito pegava um livro - lia de tudo, até uns livros nada recomendáveis para a sua idade. Sentava na calçada, os outros iam chegando, ele largava o livro e ficava contando histórias. Gostava também de ouvir, especialmente a dona Jerônima, a mesma que me contava histórias quando eu era menina. Não dizia palavra se a gente não lhe desse fumo para mascar."

Com 6 anos, trocou sua Cordisburgo por Belo Horizonte. Foi estudar no Grupo Escolar Afonso Pena. Depois, no Colégio Santo Antônio, em São João del Rei. Mas não se acostumou com a comida e com uns colegas que lhe faziam medo, e voltou para a capital. Matriculado no Colégio Arnaldo, fugia quase toda noite - pela janela! Porque além de sonâmbulo o Joãozito tinha uma saudade enorme de casa.

"Era magrinho, fraco, o médico mandou cortar qualquer excesso. Os estudos demais da conta, as leituras. Mas o Joãozito não tinha jeito: de manhã, eu achava livros embaixo do travesseiro dele. Rapaz, lia até altas horas, os pés na bacia de água gelada para não dormir. O avô dava dinheiro aos netos, e o dele ia todo para livros e doces - era com isso que se enfiava no quarto, lendo e comendo."

Dona Chiquita foi fazer uma visita e levou o Joãozito. O menino ficou rodando pela casa - e surpreendeu um casal de namorados se beijando. Dia seguinte, na farmácia, dá com o rapaz do beijo comprando um vidro de purgante: "Uai, moço, pegou indigestão de beijo?!"

"A primeira namorada era filha de alemães. Quando ela se mudou para São Paulo, ficou desesperado. Arranjou emprego, chegou a vender o violino, que começava a aprender. Mas voltou de São Paulo muito desiludido e começou a namorar uma vizinha, que acabou sendo sua primeira mulher."

Nunca foi de cinema. Uma vez, saiu com a irmã para a matinê. Começaram a demorar e a mãe foi atrás deles. No cinema, encontrou um guarda conhecido da família: "O filme já terminou, dona Chiquita, mas os meninos ficaram dormindo na cadeira e eu tive pena de acordar".

"Gostava de conversar, horas e horas. Vinha aqui e a casa se enchia, ele falava, ria, abraçava todo mundo, contava casos. Conosco, era meigo, carinhoso que só vendo. Não faço diferença entre os filhos, mas o Joãozito era diferente. Comigo e com o pai, então! Mandava coisas, dinheiro, telefonava. Ainda hoje, quando pego no telefone, me lembro é dele, do jeito que tinha pra dizer 'mamãe', carregando a palavra de carinho. Tão amoroso. Sabe, às vezes penso que por isso é que ele morreu tão moço (aos 59 anos), era comoção demais em tudo."