Aquecendo os tamborins na Barra Funda

Faltam cinco meses para o Carnaval 2016. Os desfiles oficiais começam no dia 5 de fevereiro em São Paulo e, só na região da Barra Funda, pelo menos cinco escolas já estão se organizando em torno de tema e samba-enredo e definindo seus ensaios. Uma delas é a Camisa Verde e Branco, que nasceu no bairro. A outra é a Mancha Verde. Unidos do Peruche, Mocidade Alegre e Águia de Ouro completam a lista. Veja a seguir as coordenadas para acompanhar os encontros e a organização dos desfiles.

Camisa Verde e Branco (R. James Holland, 663): a tradicional escola da Barra Funda será a quinta a entrar na avenida pelo grupo de acesso, no dia 7 de fevereiro, sábado. O tema do samba-enredo é "Nas águas sagradas de Oxum, Iemanjá e Oxalá, Camisa Verde dá um banho de alegria banhando o corpo e lavando a alma". Confirmados, por enquanto, apenas os ensaios da bateria: sempre às quartas, às 20h.

Mancha Verde (Av. Nicolas Boer, 550): caiu para o grupo de acesso em 2015 e tenta agora se reerguer sob o tema "Mato Grosso: uma Mancha Verde no coração do Brasil". Fará o penúltimo desfile de 7 de fevereiro. Os ensaios gerais devem começar logo após a festa de aniversário da agremiação, no dia 31 de outubro (com show de Arlindo Cruz, Grupo Revelação e uma terceira atração que ainda está sendo definida). Até janeiro os ensaios ocorrerão aos sábados, às 21h. Em 2016 e até o Carnaval, haverá ensaio às quintas, a partir das 20h. Mais informações no site da escola de samba.

Unidos do Peruche (R. Samaritá, 1040): abre a segunda noite do grupo especial, em 6 de fevereiro, com o desfile "Ponha um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem o samba… 100 anos de samba, minha vida, minha raiz". Ensaios aos domingos, às 18h. Quem não é sócio paga R$ 5,00 para entrar.

Mocidade Alegre (R. Samaritá, 1020): a quarta escola do grupo especial a desfilar no dia 6 de fevereiro terá como tema "Ayo - A alma ancestral do samba". Ayo significa "alegria" em yorubá. Setembro é um mês atípico. Aos domingos, às 18h, tem o chamado "Ensaio do Esquenta", quando outras escolas podem ir para a quadra da Mocidade e ensaiar juntas. Não-sócios pagam R$ 5,00. No fim do mês, a grande atração são as "24 horas de samba", uma festa em comemoração ao aniversário da escola. Os ingressos são vendidos no site.

Águia de Ouro (Av. Presidente Castelo Branco, 7683): o tema do samba-enredo da escola da Pompeia, uma das maiores de São Paulo, é "Ave Maria cheia de faces". Diferentemente do que ocorre com outras escolas, em que há eliminatórias para escolher a composição, na Águia de Ouro a definição é feita internamente e anunciada ao público em uma festa. A divulgação deve ocorrer em setembro, mas ainda não há uma data definida.