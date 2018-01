Aquecedor errado pode ter provocado mortes O proprietário do apartamento onde morreram mãe e quatro filhos em Ferraz de Vasconcelos, sob suspeita de vazamento de gás, comprou o modelo errado de aquecedor. Em depoimento, Antônio Aparecido das Neves Júnior afirmou que o equipamento era para gás de rua, já que havia um cano dentro do apartamento. O certo seria um aparelho de gás GLP, abastecido por botijão do condomínio.