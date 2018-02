Aquário dentro de parque vai ser ampliado

O mais antigo Aquário do Estado de São Paulo, inaugurado nos anos 1930 no Parque da Água Branca, na zona oeste, vai ser ampliado. As obras estão previstas para o início do ano que vem e o projeto está orçado em R$ 5 milhões. Atualmente, o aquário abriga apenas espécies de água doce. Com a ampliação, deve ter também peixes marinhos. O endereço terá ainda espaço para pesquisas científicas e sala para palestras abertas ao público.