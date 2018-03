Apuração sobre conta está na mesa de procurador

Parte do dinheiro teria sido usada para pagar contas particulares dos chefes de gabinete da secretaria, segundo documentos revelados por Carlos Jorge Santana, funcionário da secretaria. Tudo foi enviado ao procurador-geral Fernando Grella Vieira, que o passou à sua assessoria jurídica. Esta concluiu a apuração em março pela inexistência de crime ou improbidade praticados pelos ex-secretários. O Estado apurou que o caso não havia voltado até a semana passada à Promotoria de Defesa do Patrimônio Público. Parte das acusações de improbidade pode prescrever neste ano. No Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC), não havia informação de inquérito policial sobre o caso.