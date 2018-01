Apuração do desfile de Carnaval de São Paulo começa às 16h

Começa hoje, às 16 horas, a apuração das notas dos desfiles das Escolas de Samba de São Paulo. O Grupo Especial será avaliado primeiro e, na sequência, o Grupo de Acesso. Os cinco jurados vão divulgar as notas em nove critérios, variando de 7 a 10, com possibilidade de fracionamento em 0,25. Serão válidas três notas, com descarte da maior e da menor de cada jurado. Em 2009, havia quatro jurados, sem descarte de notas.

No caso de empate, serão levadas em conta as maiores notas, seguindo a ordem Comissão de Frente, Evolução, Harmonia, Bateria, Enredo, Fantasia, Samba-Enredo, Alegoria, Mestre-Sala e Porta-Bandeira. Essa ordem foi definida ontem por meio de sorteio. Caso o empate persista, as notas descartadas serão aproveitadas.

Os envelopes serão abertos conforme a ordem inversa de importância. Se for necessário desempate, o último quesito apurado poderá definir o resultado final. A leitura será feita na ordem dos desfiles do Grupo Especial, na sexta-feira e no sábado, e do Grupo de Acesso, no domingo. Guardadas em um quartel da Polícia Militar, as urnas com os votos serão levadas ao sambódromo momentos antes da apuração.

O público pode assistir à apuração mediante a entrega de um quilo de alimento não perecível para doação a entidades assistenciais. A entrada será pelo portão 14, setor B (acesso pela Marginal Tietê).

O Desfile das Campeãs será na sexta-feira, a partir das 22 horas, no sambódromo do Anhembi, com apresentações das cinco primeiras colocadas do Grupo Especial e das duas vencedoras do Grupo de Acesso. (Equipe AE)