Apuração do carnaval de São Paulo acontece nesta terça

A Unidos do Peruche, que abriu a primeira noite de desfiles do Grupo Especial, perdeu cinco pontos por descumprir dois itens do regulamento. No Grupo de Acesso, a Leandro de Itaquera e a Uirapuru da Mooca, perderam dois pontos cada por desrespeitar uma regra.

A contagem começa com as notas das escolas do Grupo Especial, seguidas pelas do Grupo de Acesso.

Regras. Ontem, representantes das agremiações se reuniram para decidir critérios de desempate, ordem de contagem das notas e punições para escolas que não cumpriram as regras.

A Unidos do Peruche foi a única que não compareceu. A escola perdeu quatro pontos por estourar em três minutos o tempo máximo permitido - 65 minutos. Outra punição, de um ponto, foi por ter desfilado com três carros alegóricos - o mínimo são quatro. Seriam cinco, mas dois quebraram.

Já Leandro de Itaquera e Uirapuru da Mooca perderam pontos por levar propaganda à avenida. No verso da camiseta da equipe de apoio da primeira escola, havia o nome de uma marca de cerveja. “Chato ir para a apuração em desvantagem”, disse o presidente Leandro Alves Martins. Já a propaganda da Uirapuru estava em uma das integrantes. Ela usou camiseta de time de futebol com nome do patrocinador estampado na frente.

“O regulamento é claro. Com pontos a menos, fica mais difícil vencer”, disse Paulo Serdan, presidente da Super Liga e da Mancha Verde. E facilita para as favoritas - Gaviões da Fiel, Unidos de Vila Maria, Vai-Vai e Rosas de Ouro.

Desempate. Caso haja empate na apuração, o primeiro quesito de desempate será a comissão de frente, seguido de evolução, alegoria, fantasia, bateria, samba-enredo, mestre-sala e porta-bandeira, harmonia e enredo.

O presidente da Liga e da Unidos de Vila Maria, Paulo Sérgio Ferreira, explica que, se houver empate, a escola com maior nota na comissão de frente será campeã. Ao todo serão nove quesitos avaliados, por cinco jurados cada. Eles podem dar notas de 7 a 10, fracionadas em 0,25. Haverá ainda descarte da nota maior e da menor dada por quesito.

Escolas do Grupo Especial que ficarem em penúltimo e último lugares cairão para o Grupo de Acesso. Já campeã e vice-campeã desfilarão no ano que vem na elite do carnaval paulistano.