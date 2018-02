Apuração de acidentes terá de ser transparente

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado aprovou ontem, em caráter terminativo, lei que dá mais transparência às investigações de acidentes aéreos. O texto, de autoria do deputado Vic Pires Franco (DEM-PA), determina que a empresa responsável publique, em até 90 dias, nota oficial com conclusões periciais do incidente. Caso não haja laudo definitivo, ela deverá publicar relatórios de 30 em 30 dias.