Aproveitar melhor as milhas

Filie-se a programas de companhias aéreas que operam nos trechos para os quais você

gostaria de viajar.

2.Que cuidados devo tomar?

Antes de programar a viagem com a troca de milhas, leia atentamente o contrato e se informe sobre as condições do período em que deseja usar os pontos. Se pretende viajar em um feriado ou nas férias escolares, é recomendável emitir a passagem com antecedência.

3. Quais outras medidas devo seguir para aproveitar melhor a pontuação?

Agrupe os pontos em uma única companhia aérea; programe-se para fazer viagens mais longas com as milhas; fique atento às promoções, pois é possível conseguir passagens para destinos interessantes usando poucas milhas; e sempre verifique o seu extrato de pontos para saber a data em que eles vão expirar, além de ver se as milhas foram creditadas ou descontadas corretamente.

4. E se eu tiver problemas?

Se houver dificuldade para remarcar a passagem, restrição de datas e horário, erro na computação dos pontos ou de milhas ou o descumprimento de oferta, procure a empresa para solução amigável. Faça a reclamação por escrito e solicite protocolo. Se o caso não for resolvido, dirija-se aos postos da Anac e aos órgãos de Defesa do Consumidor ou procure o

Juizado Especial Cível.

Fonte - Revista do Idec nº 150