Aprovado resgate do patrimônio ferroviário

MAIRINQUE

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) aprovou, no dia 6, o financiamento do projeto Memória Ferroviária. Até outubro de 2014, pesquisadores vão estudar cinco conjuntos pertencentes a três empresas férreas que atuaram no Estado entre 1868 e 1971: Mairinque e Sorocaba, da Estrada de Ferro Sorocabana; Jundiaí e Rio Claro, da Companhia Paulista, e Campinas, da Companhia Mogiana. A pesquisa envolve o Arquivo Público do Estado, universidades paulistas e instituições espanholas, como a Universidade de Sevilha e a Fundación de Los Ferrocarriles Españoles.

PRESIDENTE PRUDENTE

Bolo de 35 metros para os 95 anos da cidade

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um bolo de 35 metros e 1,5 mil quilos será oferecido à população nesta sexta-feira, para comemorar os 95 anos da cidade, conhecida como "capital do oeste". Pelo menos sete mil pessoas devem se reunir para cantar parabéns. Com população de 207.695 habitantes, segundo o IBGE, Presidente Prudente inicia a contagem regressiva para o centenário, em 2017.

ITARARÉ

Trincheiras esquecidas em parque turístico

Trincheiras cavadas pelos soldados paulistas durante a Revolução de 1932 para resistir ao avanço das tropas federais foram tomadas pela vegetação e estão abandonadas no Parque da Barreira, entre São Paulo e o Paraná. O local é famoso porque seria o palco da Batalha de Itararé - o encontro das tropas paulistas com as federais, em 1932, mas o confronto não aconteceu. A prefeitura quer parceria público-privada para resgatá-lo.

SOROCABA

Casarão de Brigadeiro Tobias é reaberto

O Casarão de Brigadeiro Tobias de Aguiar está reaberto para visitação em Sorocaba desde o fim de semana. A casa de taipa de 1780 estava fechada havia 5 anos para restauro, que ainda não acabou. Tobias foi líder da Revolução Liberal de 1842 e marido da Marquesa de Santos, amante do imperador d. Pedro I. Entrada gratuita. Visitação das 9h às 18h.

2 PERGUNTAS PARA...

Claudio Valverde, secretário de Estado do Turismo

1. O número de estâncias turísticas no Estado de São Paulo vai aumentar?

É preciso ampliá-lo muito além das atuais 67. Faremos ranking com cerca de 200 municípios de interesse turístico.

2. Como será feita a divisão dos recursos?

As atuais estâncias continuarão recebendo os mesmos recursos, mas os novos municípios também receberão investimentos. O turismo é um mercado em expansão.