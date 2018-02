Aprovado aumento de 15% para policiais A Assembleia Legislativa aprovou na noite de anteontem reajuste de 15% no salário base de policiais, retroativo a 1.º de julho. Além de aumento de 11% em agosto de 2012. No total, o reajuste será de 27,7% em dois anos. Segundo o governo, o projeto eleva vencimentos de 13 categorias de policiais civis e científicos e reestrutura a carreira de delegado. O texto agora segue para sanção do governador.