Aprovação relâmpago Elano Figueiredo tomou posse como diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) no dia 2 deste mês. No dia seguinte, o Estado publicou reportagem sobre a omissão de informações no currículo do advogado enviado ao Senado. Ele atuou na operadora de saúde Hapvida. A indicação de Figueiredo foi aprovada rapidamente pelos senadores. A votação em plenário ocorreu em caráter de urgência no mesmo dia em que ele foi sabatinado, antes do recesso, em julho.