Apresentadora Jacqueline Petkovic sofre acidente no Rodoanel

A apresentadora Jacqueline Petkovic, de 29 anos, sofreu um grave acidente na manhã desta terça-feira, 25, no Rodoanel Mário Covas, na região de Osasco, Grande São Paulo. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, o carro da apresentadora colidiu com uma carreta, na altura do km 19, por volta das 8h30. Após a batida, o carro ficou desgovernado e acabou batendo em outros dois veículos.

Uma criança que estava no carro da atriz não ficou ferida, mas Jacqueline teve ferimentos graves e foi levada para o Hospital das Clínicas pelo helicóptero Águia, do Grupamento Aéreo da Polícia Militar. Após o acidente, apenas uma faixa de rolamento estava livre ao tráfego, causando um congestionamento de mais de três quilômetros.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Jacqueline ficou conhecida no programa Fantasia, do SBT, onde fez sua estreia na década de 90. Ela também apresentou um programa voltado para o público infantil na emissora. Atualmente trabalha na Rádio Iguatemi apresentando o programa Boa Tarde, Jacky; e na TV Alphaville, emissora do Grupo Silvio Santos, no comando do programa diário Espaço Interior.