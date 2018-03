Apresentadora do SBT sofre sequestro em SP A jornalista Karyn Bravo, apresentadora do Jornal do SBT, sofreu um sequestro relâmpago anteontem. Segundo a assessoria da emissora, Karyn e o marido foram sequestrados à noite, na região do Brooklin, zona do sul da capital, quando se dirigiam a um evento. Eles ficaram em poder dos criminosos por cerca de duas horas. A assessoria, porém, não confirmou se o casal teve pertences roubados e disse apenas que foram efetuadas "transações bancárias". O SBT informa que a apresentadora já voltou a trabalhar.