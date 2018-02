Apresentador de TV foge de blitz da lei seca no Rio O apresentador da Rede Globo Bruno de Lucca recebeu duas multas durante a Operação Lei Seca, no bairro de Humaitá, no Rio, na madrugada de segunda-feira. Segundo a Secretaria de Governo do Estado, uma das multas foi aplicada por ele ter se recusado a fazer teste do bafômetro e outra por fugir de blitz. O agente da lei seca já estava com documentos de Bruno quando ele entrou no carro e seguiu para um condomínio próximo.