Apresentação do 'Cake Boss' lota shopping na zona oeste da Capital

A região de Pinheiros, na zona oeste da Capital ficou congestionada na tarde deste domingo. O confeiteiro Buddy Valastro, mestre de bolos, fez uma apresentação gratuita no shopping Eldorado. O evento era para ocorrer das 16h às 19h. Mas, às 13h a lotação máxima já tinha sido atingida e o átrio no piso térreo do centro de compras ficou lotado. O Eldorado chegou a anunciar em uma página oficial no Facebook que precisou fechar as portas às 13h para garantir a segurança dos frequentadores.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A proposta do evento incluía uma breve apresentação de Buddy com dicas de confeitaria, mas o tumulto impediu o público de entender o que o apresentador falava. O evento começou no horário, mas foi encerrado antes do previsto, consequência do excesso de participantes. A estimativa é de que mais de mil pessoas estavam no local.

Valastro apresenta o programa 'Cake Boss' no canal Discovery Home Health.