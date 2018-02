Aprendeu o tupi e inovou o ensino José de Anchieta nasceu em 19 de março de 1534, em San Cristóbal de la Laguna, em Tenerife, nas Ilhas Canárias, onde seu pai se refugiou para escapar das perseguições do imperador Carlos V, a quem fazia oposição no País Basco. Sua mãe era descendente de cristãos-novos, ou judeus convertidos, o que levou a família a fugir para Portugal, onde a Inquisição era então menos rigorosa do que na Espanha.