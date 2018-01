Aprendeu a atirar e dirigir Um vídeo de 36 horas ininterruptas, gravado por uma câmera de segurança de um edifício na frente do local onde o veículo da mãe do estudante Marcelo Pesseghini ficou estacionado, mostra o garoto de 13 anos saindo sozinho do carro perto de seu colégio, no dia em que foram assassinados quatro integrantes da sua família, na Brasilândia.