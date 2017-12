Apreensão de cocaína já supera 2012

No período, oito aeronaves usadas para trazer cocaína ao País foram apreendidas. Produzida principalmente no Peru e na Bolívia, a droga é entregue em pistas clandestinas ou despejada pelo ar para os responsáveis pela distribuição. As apreensões, que superam as de 2012, indicam forte rota aérea.

O delegado Cezar Luiz Busto de Souza atribui os resultados às ações de inteligência nas fronteiras, em colaboração com países vizinhos. "Só a cooperação leva a bons resultados. Temos focado as ações em áreas de fronteira, porque no Brasil a capilaridade rodoviária é grande." Paraná e Mato Grosso do Sul, vizinhos do Paraguai, responderam por 60% da apreensão de maconha.