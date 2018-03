Apreensão de cocaína em Cumbica bate recorde em 2010

SÃO PAULO - A Polícia Federal informou que apreendeu quase duas toneladas de cocaína no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, em 2010. Segundo a PF, durante o ano passado foram apreendidos 1.800 quilos da droga apenas no aeroporto. As apreensões bateram recorde e foram 38% maior em relação ao ano anterior.

Em 2010, também foram apreendidos no aeroporto 3,5 quilos de maconha, 19 quilos de anfetamina e 25 mil pontos de LSD. Além disso, 343 pessoas foram presas em flagrante por tráfico internacional de drogas, mais da metade homens. Os presos são de mais de 51 nacionalidades, com destaque para nigerianos, brasileiros, angolanos, espanhóis e sul africanos. Com os presos também foram apreendidas grande quantidade de dinheiro. No total foram quase dois milhões de euros, 650 mil dólares e 40 mil reais.

A PF informou ainda que realizou flagrou outros tipos de crimes no aeroporto, como falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, furto, crime contra o meio ambiente e falsificação de passaportes, que resultaram em 64 prisões durante o ano.