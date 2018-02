Apreensão de cocaína e crack chega a 1.158 quilos Depois de passar uma madrugada inteira pesando entorpecentes em forma de tijolos e em pó, os policiais do Departamento Estadual de Investigações sobre Narcóticos (Denarc) chegaram finalmente ao peso final do material apreendido anteontem no interior paulista. Em vez de 150 quilos de crack e 700 quilos de cocaína, a balança revelou que a quantidade de drogas encontrada em uma chácara em Jarinu era bem maior. "Foram 1.158 quilos", afirmou o delegado Wagner Giudice, diretor do Denarc.