Apreendido carro dirigido por policial com R$ 1,3 milhão em multas

SÃO PAULO - Um Fiat Palio Weekend, dirigido por um policial civil, foi apreendido na tarde desta quarta-feira, 9, na Rua Santa Romana, no Morro Grande, zona oeste de São Paulo. O veículo, que tem mais de R$ 1,3 milhão em multas, era procurado pela polícia há mais de dois anos.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o veículo foi abordado por volta das 15 horas, durante patrulhamento da polícia, que tentava localizar um carro dublê, que era investigado devido ao grande número de multas.

O carro era dirigido por um homem que se apresentou como policial civil, dizendo que o veículo era do irmão e que desconhecia as multas. O Palio foi levado para a 2° Delegacia de Trânsito do Departamento de Trânsito, onde foi constatado que havia desalinhamento no número do motor. O policial foi ouvido e liberado. A Corregedoria da Polícia Civil investiga o caso.