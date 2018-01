Apreendidas 52,8 t de drogas em três meses Entre junho e agosto, foram apreendidas 52,8 toneladas de drogas na fronteira do Brasil, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Justiça. No período, ainda foram detidas 2.170 pessoas, recolhidas 229 armas e retirado R$ 1 milhão em dinheiro de circulação. Desde 8 de junho, o governo federal tem intensificado a atuação no controle de fronteiras, por meio da Operação Sentinela.