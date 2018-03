Apostas para fazer o sucessor e virar um líder nacional Ao antecipar o perfil do gasto orçamentário de 2011, Gilberto Kassab acabou revelando, também, quais serão suas prioridades de ação no período que será decisivo para a sucessão municipal de 2012. Ao que parece o orçamento de 2011 busca atingir dois objetivos básicos: responder aos problemas sociais em áreas de políticas públicas que têm sido objeto de críticas contundentes e foram responsáveis pela queda de popularidade do prefeito e preparar a infraestrutura da cidade tanto para o período de chuvas que se avizinha como também para receber a Copa-14.