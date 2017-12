Apostadores perderam R$ 53,3 milhões Em fevereiro, 35 apostadores perderam um prêmio de R$ 53,3 milhões da Mega-Sena após participarem de um bolão vitorioso da lotérica Esquina da Sorte, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. O lotérico diz que uma funcionária teria esquecido de registrar a aposta com os números vencedores no sistema da Caixa.