Apostador vai poder jogar na Mega-Sena pela internet

A partir de hoje, a Caixa Econômica Federal começa a fazer apostas online da Mega-Sena. O serviço estará disponível apenas para clientes do banco, que tenham conta corrente de pessoa física e mais de 18 anos. O interessado precisa estar cadastrado no internet banking.

Segundo o banco público, o objetivo é ampliar os canais de comercialização de suas loterias, até então vendidas, exclusivamente, na rede de lotéricas. Outra meta é conquistar novos apostadores, como os que estão acostumados a usar comércio eletrônico. Inicialmente, o projeto-piloto permitirá apostas online apenas na Mega-Sena, mas a ideia é oferecer outros produtos comercializados nas lotéricas.

"Temos uma grande expectativa com este modelo de comercialização de loterias, que oferece ao nosso cliente apostador mais acessibilidade e comodidade dentro do ambiente seguro do internet banking", afirmou o presidente da Caixa, Jorge Hereda.

A realização de apostas pela internet é simples. O cliente poderá acessar o menu Loterias no internet banking e escolher as dezenas na tela do computador. Após a escolha dos números, o sistema cria uma aposta que é imediatamente debitada da conta corrente. O serviço ficará disponível das 12h às 18h (horário de Brasília).

O desejo da Caixa de permitir que apostas das loterias fossem feitas pela internet é antigo. Em agosto do ano passado, o Estado revelou que a Caixa estudava o desenvolvimento de um software para permitir as apostas pelo internet banking.

Pela lei, somente a Caixa pode atuar na operacionalização das loterias. O banco também tem a exclusividade na administração do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e penhor.

Bolada. Ontem, a Mega-Sena pagou o sexto maior prêmio da história, R$ 71.408.606,06, dividido entre um apostador de São José dos Pinhais (PR) e outro de Limeira (SP). A Mega estava acumulada desde 30 de março.

Sorte ou azar

R$ 100

é o limite diário de apostas por correntista

R$ 2

é o preço da aposta simples, de seis dezenas

1 em 50 mi

é a probabilidade de acertar a Mega-Sena em aposta simples