Apostador do ABC leva sozinho a Mega-Sena Uma aposta feita em Santo André, no ABC paulista, foi a única ganhadora de um prêmio de R$ 73,4 milhões. O sorteio do concurso 1.295 ocorreu ontem à noite. A fortuna é a maior premiação individual paga neste ano no País e uma das maiores da história da loteria. O maior prêmio individual da Mega-Sena foi pago em outubro do ano passado por um jogo feito em Fontoura Xavier, no Rio Grande do Sul: R$ 119 milhões.