Apostador de São Caetano (SP) acerta sozinho a Mega-Sena Apenas um jogador acertou as seis dezenas do concurso nº 1.111 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado nesta quarta-feira, 23, pela Caixa Econômica Federal (CEF) em Mesquita, no Rio de Janeiro. O próximo sorteio ocorre no sábado, 26.