Aposta na asfixia e na rixa entre bandidos Para evitar um massacre no enfrentamento contra cerca de 500 traficantes que estariam entrincheirados no Complexo do Alemão, a Secretaria de Segurança do Rio apostou na asfixia do conjunto de favelas para derrotar os criminosos. Ontem, o comandante da Infantaria de Paraquedistas do Exército, general de brigada Fernando Sardenberg, deu o tom da estratégia em entrevista aos jornalistas. "Em conjunto com a Polícia Militar, o Exército faz o cerco e fornece apoio para que as Polícias Civil e Federal cumpram suas funções."