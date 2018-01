Aposta isolada ganha prêmio acumulado da Dupla Sena

Uma única aposta, realizada em São Bernardo do Campo - SP, acertou as seis dezenas do concurso 762 da Dupla Sena e vai levar o prêmio acumulado de R$ 1.833.231,14.

Ninguém acertou a Sena do Segundo Sorteio. A Quina teve 14 acertadores, que receberão individualmente R$ 6.875,77. A Quadra pagara R$ 87,14 a cada um dos seus 1.578.

Os números foram sorteados nesta terça-feira, 26, em São Simão, interior paulista. O prêmio previsto para o próximo concurso, a ser realizado dia 29, é de R$ 300 mil.

Os números sorteados foram:

Primeiro sorteio: 11 - 12 - 28 - 34 - 35 - 45

Segundo sorteio: 13 - 22 - 23 - 45 - 49 - 50