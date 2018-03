Aposentado recupera aliança de 59 anos de casamento perdida em banca de repolho

SOROCABA – Um dia após completar 59 anos de casamento, o aposentado Pedro de Almeida Rodrigues, de 85 anos, residente em Sorocaba, interior de São Paulo, teve uma feliz surpresa, nesta quinta-feira, 13. Além de receber de volta a aliança de ouro que tinha perdido na banca de repolhos de um supermercado, ele ganhou um ramalhete de rosas e um bolo para celebrar a data. A festa só não foi completa porque Alzira Rodrigues, 80 anos, esposa de Pedro, que tem o nome gravado na aliança, se recupera de uma forte gripe e está acamada.

O caso que mobilizou os funcionários do supermercado Paulistão, na zona leste da cidade, teve início na segunda-feira, 11, quando um deles, Felipe Gomes, achou a aliança ao separar as folhas de repolho e couve-flor que iriam para o descarte. Em nenhum momento o rapaz, que trabalha há quatro anos no local, pensou em ficar com a aliança. “De início pensei que fosse de algum colega e levei para a minha chefia.” O gerente Ricardo Bueno viu que o anel trazia gravado o nome de Alzira e a data do possível casamento: 12 de outubro de 1957.

O detalhe que chamou sua atenção é que o dono a perdera na véspera do aniversário de 59 anos do matrimônio. “Imaginei que o marido estaria triste por ter ficado sem a aliança numa data significativa e mobilizei o pessoal para tentar descobrir o dono.” Pela tempo decorrido, ele calculou que a pessoa deveria ter ao menos 80 anos. “O bairro onde estamos tem muitos aposentados e muitos deles são nossos clientes.”

Pedro, o dono, notou que tinha perdido a aliança na tarde no mesmo dia em que estivera no supermercado. Ele conta que emagreceu e o anel ficou folgado no dedo. “Fiquei triste e intrigado, até que ontem (12) minha neta viu uma notícia a respeito na TV Tem (emissora local, afiliada à Rede Globo) e reconheceu a aliança”, contou.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Morador de um prédio a menos de um quilômetro do supermercado, 'seu' Pedro entrou em contato com o estabelecimento. O gerente fez questão de devolver a aliança pessoalmente, junto com os presentes. 'Seu Pedro' ficou emocionado com o gesto. “Contei para minha esposa que tinham achado a aliança e ela nem acreditou. Estamos muito felizes”, disse.