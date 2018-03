Aposentado perde R$ 35 mil em golpe da loteria em SP

SÃO PAULO - Um aposentado de 81 anos perdeu R$ 35 mil nesta quarta-feira, 26, após cair no golpe do falso bilhete premiado no bairro do Jabaquara, na zona sul de São Paulo.

Segundo o delegado titular do 35.º Distrito Policial (Jabaquara), Enjolras Rello de Araújo, a vítima, que nasceu no Japão, caminhava sozinha pela Avenida José Estevão de Magalhães quando dois homens apareceram pedindo ajuda, por volta de 11h. A dupla de criminosos vestia roupa estilo country. Um deles, usava até um chapéu e disse que era o interior do Estado e queria sair da capital porque sentia muito frio e saudade da família. Os dois pareciam aflitos e queriam que o aposentado ficasse com uma maleta preta cheia de sacos de dinheiro em troca de R$ 35 mil.

O delegado Araújo contou que em apenas cinco minutos a vítima foi convencida a sacar a quantia em alguns bancos da região. Para não despertar suspeitas da atendente do caixa, um dos ladrões disse que era para o saque ser feito em diversos caixas eletrônicos. "Se fossem direto na boca do caixa os funcionários normalmente chamam a família, pois percebem que se trata de um idoso", diz. "Por isso eles conseguiram sacar aos poucos em diversos pontos do bairro".

Depois de entregar o dinheiro aos estelionatários, o aposentado disse que os suspeitos conversaram um pouco com ele desapareceram. Aos investigadores a vítima admitiu que a quantia perdida era uma economia guardada há mais de 20 anos. O idoso irá comparecer na delegacia na próxima semana para tentar identificar os assaltantes no álbum de fotos da Polícia Civil.