O aposentado José Augusto Nascimento Neto, de 63 anos, morreu ontem de manhã ao cair do 8.º andar de seu prédio - uma altura de 30 metros -, na região central de Ribeirão Preto. O acidente aconteceu quando ele tentava, de uma escada, tirar a cortina de uma janela do apartamento voltada para a rua. O aposentado morava sozinho e estava de mudança para Batatais, onde viveria com o irmão.