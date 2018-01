Aposentado e pedreiro detidos após molestar crianças em SP

Ricardo Valota, do estadao.com.br; e Daniela do Canto, do Jornal da Tarde,

O aposentado, L.A.D., 71 anos, e o servente de pedreiro, J.C.F.S., 38, foram detidos na tarde de quinta-feira por moradores do Alto da Riviera e Vila Calu, depois de assediarem sexualmente crianças com idades até 12 anos. O aposentado foi flagrado no quintal de casa, na Vila Calu, com uma menina de 12 anos, após atraí-la até a residência. Desconfiados, os moradores do bairro começaram a observar o septuagenário através de um buraco feito no muro da casa. Na quinta-feira, quando foi flagrado, levantava a saia da garota. O aposentado esperava a esposa ficar entretida com os afazeres da cozinha para atrair a menina. Já o servente de pedreiro costumava invadir um telecentro da prefeitura de São Paulo, na rua Ernesto Farrar, onde abordava os alunos, assediando-os e mostrando sua genitália. Detido e espancado pelos moradores do bairro, foi levado pela Polícia Militar ao pronto-socorro. Liberado, foi encaminhado ao 100º Distrito Policial, do Jardim Herculano.