Aposentado é morto durante assalto na zona leste de São Paulo

Daniela do Canto, da Central de Notícias,

Senhor de 58 anos foi baleado quando chegava em casa, criminosos levaram o seu veículo

SÃO PAULO - Um aposentado de 58 anos foi morto durante um assalto no início da madrugada desta segunda-feira, 28, no bairro Penha da França, na zona leste de São Paulo.

Evaldo Sebastião Lagobranco foi abordado por volta da 0h30 quando chegava em casa, na Rua Rodovalho Júnior, no seu Peugeot 206 vermelho. Ainda não se sabe se o aposentado reagiu. Baleado na cabeça, ele morreu no local. Os bandidos fugiram com o carro da vítima.

O latrocínio (roubo seguido de morte) foi registrado no 10º Distrito Policial (Penha) e será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).