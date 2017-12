Aposentado é morto a tiros na zona oeste de São Paulo

Um aposentado de 63 anos foi morto a tiros em frente de casa no Rio Pequeno, zona oeste da capital, na manhã deste sábado, 22. Nenhum suspeito foi identificado e a Polícia Civil ainda investiga se idoso foi vítima de uma tentativa de assalto. O crime aconteceu na Rua Professora Ana Maria Maria Lélis da Silva por volta das 7h.

O cunhado da vítima, um auxiliar de produção de 58 anos, relatou à polícia que ouviu dois disparos quando estava dentro de casa. Ao sair do local, ele encontrou a vítima ensanguentada e cambaleante, saindo do próprio carro. A testemunha também viu um automóvel Honda preto saindo do local às pressas.

O aposentado, ferido na mão e na parte esquerda do peito, foi levada ao Hospital Universitário, também na zona oeste, mas não resistiu aos ferimentos. A ocorrência foi registrada como homicídio simples no 91º Distrito Policial (Ceasa). A investigação, no entanto, será conduzida pelo 93º DP (Jaguaré).