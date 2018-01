Aposentado e filho são mortos em emboscada em Capão Bonito

SOROCABA - A família do comerciante aposentado Jurandir Bento de Abreu, de 51 anos, sofreu uma emboscada quando voltava para casa, em Sorocaba, no interior de São Paulo, após passar o feriado prolongado em um sítio, em Capão Bonito, cidade da região. A picape em que viajava foi atacada por homens armados com facas e revólveres em um ponto ermo de uma estrada rural. Jurandir e seu filho Jefferson Pereira de Arruda, de 25, foram mortos.

A mulher de Jurandir, Cleonice Arruda, e um neto do casal, de 7 anos, conseguiram fugir pelo mato. Ferida com uma facada na cabeça, ela desmaiou e a criança conseguiu pedir ajuda.

Os crimes aconteceram no final da tarde de segunda-feira, 13. A Polícia Civil suspeita que as vítimas foram alvo de uma tentativa de assalto e teriam resistido, já que há sinais de luta no local. Também é investigada a hipótese de vingança. O comerciante teve uma moto furtada e teria acusado um morador da região.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em choque e com dificuldade para falar, o menino de 7 anos deu pistas à polícia através de desenhos. Três pessoas, entre elas um menor de idade, são suspeitas dos crimes e estão sendo procuradas.

Os corpos das vítimas serão sepultados nesta terça-feira, 13, no Cemitério Santo Antônio, em Sorocaba.