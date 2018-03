Aposentada lista enchentes ao desistir de estância

Moradora de Santo André, no ABC paulista, ela desceu a serra na última segunda-feira com a filha e uma amiga para uma semana em Barra do Una, em São Sebastião, no litoral norte. De lá, seguiria ontem para a estância, mas do litoral ligou para os "amigos" do hotel do qual virou habitué cancelando a estada durante as férias deste ano.

"Cancelamos por causa do tempo e agora vamos passar uma semana em casa mesmo, em Santo André. Melhor assim. Fiz isso principalmente por causa da minha filha, que é mais medrosa", diz, listando as notícias que ajudaram na tomada de decisão. "Teve enchente na Marginal do Tietê, em Atibaia, a (Rodovia) Fernão Dias não está boa e o rio em Socorro encheu. Teve problema na Serra de Amparo também, além do que aconteceu no Rio. Nunca vi tragédia igual na minha vida", afirma a aposentada.

Enquanto estava na praia, a rua em que mora em Santo André passou 72 horas sem luz em razão de um temporal. Na quarta-feira, a cidade em que Rene mora enfrentou inundações em vários pontos, principalmente no centro e na Avenida dos Estados. Moradores ficaram ilhados.

Em meio ao medo das chuvas deste verão, Rene lembra que a viagem à praia transcorreu sem nenhum contratempo. "Aqui está muito bom. Estou feliz, passando férias ótimas. Pena que termina agora", afirma a professora aposentada.