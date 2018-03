Aposentada é achada morta dentro de casa Uma aposentada foi encontrada morta em sua casa em Orlândia, no interior de São Paulo, na tarde de anteontem. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, Célia Cordeiro, de 81 anos, estava deitada no sofá da sala, amarrada com o fio do ferro elétrico e amordaçada com um pano de prato. A vítima foi encontrada pela sobrinha. Alguns objetos não foram achados.